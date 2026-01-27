Adaptateur pour tuyau d'arrosage
Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de fixer toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec le système d'attache rapide "Quick Connect".
Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher . Adaptateur avec réglage du débit d'eau.
Caractéristiques et avantages
Système de raccord rapide (Quick Connect)
- Raccord rapide de toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage
Contrôle et arrêt de l'eau directement à l'adaptateur
- Utilisation pratique
Adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|112 x 39 x 39