Brosse simple

Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.

Simple et efficace, elle convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux. Cela permet d'apporter un effet mécanique lors du nettoyage et d'éliminer plus rapidement les saletés incrustées sur le support. Éviter de stocker la brosse à plat et prévenir la déformation des poils. Elle est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7.

Caractéristiques et avantages
Poils particulièrement doux
  • Nettoyage des surfaces sensibles
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 333 x 82 x 164
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Accessoires