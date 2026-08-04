Buse de projection de vapeur 50°
Buse pour jet vapeur avec jet plat 50°. Pour travaux de nettoyage et de décongélation en mode vapeur. Permet de décongeler le sable et le gravier, de dégivrer les matériaux de coffrage ou de déparaffiner les véhicules.
Buse pour jet vapeur avec jet plat 50°. Pour travaux de nettoyage et de décongélation en mode vapeur. Permet de décongeler le sable et le gravier, de dégivrer les matériaux de coffrage ou de déparaffiner les véhicules.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse (mm)
|1,5
|Angle (°)
|50
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,2