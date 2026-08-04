Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire
Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.
Pour aspirer en tout confort, notamment en cas de quantités importantes de poussières fines : le coude en plastique électroconducteur et très ergonomique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Le coude est adapté à l'utilisation avec les flexibles d'aspiration dotés d'un raccord à attache 2.0 qui sont en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Matériau
|Plastique
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|295 x 85 x 45