Filtre plissé plat Rénovation WD/KWD 4-5-6 KFI 4440
Filtre plissé plat spécial pour une puissance d'aspiration durable lors de l'aspiration de poussières fines pendant les rénovations. Convient aux aspirateurs eau et poussière Kärcher WD/KWD 4-5-6.
Le filtre plissé plat spécial Renovation KFI 4440 est idéal pour aspirer les saletés fines et grossières ainsi que les liquides. Il est également parfait pour aspirer les poussières fines générées lors des travaux de rénovation et lors de l'utilisation d'outils électriques. Le matériau en polyester rend le filtre résistant à l'humidité. Un revêtement antiadhésif empêche également le colmatage du filtre et assure une puissance d'aspiration durable et une filtration optimale de la poussière pendant l'utilisation. Intégré dans un boîtier de filtre breveté, le filtre plissé plat peut être remplacé facilement et rapidement – sans aucun contact avec la saleté : il suffit d'ouvrir le boîtier de filtre, de changer le filtre, de refermer le boîtier de filtre – et c'est tout. Développé sur mesure pour les aspirateurs eau et poussière Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 et MV 4–6.
Caractéristiques et avantages
Matériau filtrant en polyester avec revêtement antiadhésif
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une filtration optimale des poussières pendant l'utilisation.
- Pour un travail ininterrompu.
- Résistant à l'humidité et durable.
Procédé breveté d'enlèvement du filtre
- Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre
- Changez le filtre plat plissé en quelques secondes en dépliant le boîtier du filtre – sans contact avec la saleté.
Convient aux aspirateurs eau et poussière Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers et les activités de rénovation avec un grand nombre de poussière fine
- Résidus fins
- Gros déchets
- Liquides
- Atelier
- Rénovation