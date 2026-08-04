Le filtre plissé plat spécial Renovation KFI 4440 est idéal pour aspirer les saletés fines et grossières ainsi que les liquides. Il est également parfait pour aspirer les poussières fines générées lors des travaux de rénovation et lors de l'utilisation d'outils électriques. Le matériau en polyester rend le filtre résistant à l'humidité. Un revêtement antiadhésif empêche également le colmatage du filtre et assure une puissance d'aspiration durable et une filtration optimale de la poussière pendant l'utilisation. Intégré dans un boîtier de filtre breveté, le filtre plissé plat peut être remplacé facilement et rapidement – sans aucun contact avec la saleté : il suffit d'ouvrir le boîtier de filtre, de changer le filtre, de refermer le boîtier de filtre – et c'est tout. Développé sur mesure pour les aspirateurs eau et poussière Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 et MV 4–6.