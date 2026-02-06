Filtre plissé plat WD 4/5/6
Le filtre plissé plat permet d’aspirer simultanément de la poussière et des liquides. Il n’est pas nécessaire de changer de filtre ou de recourir à un autre accessoire – aucune manipulation à effectuer pour l’utilisateur. Il dispose d’une surface de filtration plus étendue qu’un filtre cartouche, ce qui apporte une plus grande autonomie et une meilleure performance de filtration.
Caractéristiques et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtre
- Aspirateurs eau et poussières sans avoir à changer le filtre entre l'aspiration sèche ou humide.
- Changez le filtre plat plissé en quelques secondes en dépliant le boîtier du filtre – sans contact avec la saleté.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Résidus fins
- Gros déchets
- Liquides