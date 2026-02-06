Le filtre plissé plat permet d’aspirer simultanément de la poussière et des liquides. Il n’est pas nécessaire de changer de filtre ou de recourir à un autre accessoire – aucune manipulation à effectuer pour l’utilisateur. Il dispose d’une surface de filtration plus étendue qu’un filtre cartouche, ce qui apporte une plus grande autonomie et une meilleure performance de filtration.