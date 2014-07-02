Lance Multi Power K3-K5
5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage…
5 formes de jets différents (jet basse pression, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite) sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage…Le changement s’opère simplement en tournant la lance.
Caractéristiques et avantages
5 types de jets
- 5en1: 5 jets différents en une seule lance
- Pas besoin de changer de lance
Prise en main confortable
- Maniement amélioré
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|447 x 57 x 57
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures
Trouver des pièces détachées d'origine Lance Multi Power K3-K5
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.