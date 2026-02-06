Contrôle total : les touches +/– sur le pistolet haute pression G 180 Q Smart Control permettent de régler facilement les niveaux de pression et le dosage de détergent. Pour venir à bout de la saleté la plus tenace, un mode boost supplémentaire qui fournit encore plus de puissance peut être activé sur le pistolet. En plus de la commande sur le pistolet, les niveaux de pression peuvent aussi être transmis très facilement et confortablement au pistolet via l'application Kärcher Home & Garden. Vos réglages sont visibles en permanence sur l'afficheur LCD du G 180 Q Smart Control, par tous les temps. Le pistolet avec raccord Quick Connect est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme Smart Control.