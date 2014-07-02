Raccord pour buses/Raccords filetés

Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.

Raccord pour buses/raccords filetés servant à fixer les buses haute pression et les accessoires directement sur la poignée pistolet (avec raccord pour buse fileté). Raccords : 1x M 22 x 1,5 et 1x M 18 x 1,5.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1