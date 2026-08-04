Les sacs filtrants en ouate spéciaux pour la Renovation KFI 489 sont idéaux pour aspirer les saletés sèches et humides et sont également parfaits pour aspirer les poussières fines générées lors des travaux de rénovation et lors de l'utilisation d'outils électriques. Le matériau non-tissé à cinq couches, extrêmement résistant à la déchirure, avec un préfiltre, garantit que la surface du filtre ne se bouche pas, assurant ainsi une puissance d'aspiration durable et une filtration optimale de la poussière pendant l'utilisation. Développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussière Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 et MV 4–6. Lot de 4 sacs.