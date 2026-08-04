Sachet filtre ouate Rénovation WD/KWD 4-5-6 KFI 489 (paquet de 4)
Sac filtrant en ouate spécial rénovation plus résistants et plus épais, pour des travaux de rénovation ou de bricolage importants. Convient aux aspirateurs eau et poussière Kärcher WD/KWD 4-5-6.
Les sacs filtrants en ouate spéciaux pour la Renovation KFI 489 sont idéaux pour aspirer les saletés sèches et humides et sont également parfaits pour aspirer les poussières fines générées lors des travaux de rénovation et lors de l'utilisation d'outils électriques. Le matériau non-tissé à cinq couches, extrêmement résistant à la déchirure, avec un préfiltre, garantit que la surface du filtre ne se bouche pas, assurant ainsi une puissance d'aspiration durable et une filtration optimale de la poussière pendant l'utilisation. Développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussière Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 et MV 4–6. Lot de 4 sacs.
Caractéristiques et avantages
Matériau ouate à cinq couches, y compris. préfiltre
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une filtration optimale des poussières pendant l'utilisation.
- Pour un travail ininterrompu.
- Extrêmement résistant aux déchirures, idéal pour un usage intensif.
Convient aux aspirateurs eau et poussière Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|265 x 185 x 68
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers et les activités de rénovation avec un grand nombre de poussière fine
- Saleté sèche
- Saleté humide
- Atelier
- Rénovation