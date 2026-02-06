Sachet filtre ouate WD4 à WD6 (4pcs)

Le sachet filtre ouate Triple épaisseur : idéal pour les gros travaux. Filtration supérieure de 10% en comparaison avec un filtre papier. La triple épaisseur garantit également une très bonne résistance au déchirement (ils sont 2 fois plus résistants que les sacs papier).

Caractéristiques et avantages
Matériau à 3 couches
  • Pour une puissance d'aspiration élevée et une filtration élevée des poussières pendant l'utilisation.
  • Extrêmement résistant aux déchirures, idéal pour un usage intensif.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 4
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 190 x 13
Domaines d'utilisation
  • Saleté sèche
  • Saleté humide