Sachet filtre ouate WD4 à WD6 (4pcs)
Le sachet filtre ouate Triple épaisseur : idéal pour les gros travaux. Filtration supérieure de 10% en comparaison avec un filtre papier. La triple épaisseur garantit également une très bonne résistance au déchirement (ils sont 2 fois plus résistants que les sacs papier).
Caractéristiques et avantages
Matériau à 3 couches
- Pour une puissance d'aspiration élevée et une filtration élevée des poussières pendant l'utilisation.
- Extrêmement résistant aux déchirures, idéal pour un usage intensif.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 190 x 13
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche
- Saleté humide