Comment choisir son nettoyeur vapeur ?
Le nettoyeurs vapeur portatif
Les nettoyeurs vapeur portatifs représentent la solution idéale pour le nettoyage quotidien, toujours à portée de main ! Leur format compact et leur poids léger font d'eux des alliés parfaits pour venir à bout des salissures sur les miroirs, les plans de travail, les plaques de cuisson, dans la salle de bain...
Les nettoyeurs vapeur traîneaux
Les nettoyeurs vapeur traîneaux sont parfaits lorsque vous souhaitez nettoyer de multiples surfaces. Leurs accessoires vous permettent d’aller nettoyer à la fois les joints, la robinetterie, les miroirs… Les kits de sols qui sont inclus avec les nettoyeurs traîneaux vous permettent également de nettoyer les sols durs comme le parquet, le carrelage, le PVC…
Gamme classique
SC 2 EasyFix
Surface nettoyée : 75 m²
- Capacité du réservoir : 1 L
- Temps de chauffe : 6,5 min
- Longueur du câble : 4 m
- Puissance de chauffe : 1500 W
- Pression vapeur max : 3,2 bar
- Niveaux de puissance : 2
- Poids : 2,9 kg
SC 3 EasyFix
Surface nettoyée : 75 m²
- Capacité du réservoir : 1 L
- Temps de chauffe : 30 sec
- Longueur du câble : 4 m
- Puissance de chauffe : 1900 W
- Pression vapeur max : 3,5 bar
- Niveaux de puissance : 2
- Poids : 3,1 kg
SC 4 EasyFix
Surface nettoyée : 100 m²
- Capacité du réservoir : 0,8 L
- Temps de chauffe : 4 min
- Longueur du câble : 4 m
- Puissance de chauffe : 2000 W
- Pression vapeur max : 3,5 bar
- Niveaux de puissance : 2
- Poids : 4,1 kg
Gamme Deluxe
SC 2 Deluxe
Surface nettoyée : 75 m²
- Capacité du réservoir : 1 L
- Temps de chauffe : 6,5 min
- Longueur du câble : 4 m
- Puissance de chauffe : 1500 W
- Pression vapeur max : 3,2 bar
- Niveaux de puissance : 2
- Poids : 2,7 kg
SC 3 Deluxe
Surface nettoyée : 75 m²
- Capacité du réservoir : 1 L
- Temps de chauffe : 30 sec
- Longueur du câble : 4 m
- Puissance de chauffe : 1900 W
- Pression vapeur max : 3,5 bar
- Niveaux de puissance : 2
- Poids : 3,3 kg
SC 4 Deluxe
Surface nettoyée : 130 m²
- Capacité du réservoir : 1,3 L
- Temps de chauffe : 3 min
- Longueur du câble : 5 m
- Puissance de chauffe : 2200 W
- Pression vapeur max : 4 bar
- Niveaux de puissance : 3
- Poids : 5,6 kg
Les nettoyeurs vapeur balais
Les balais vapeur sont particulièrement adaptés pour le nettoyage de vos sols. Légers et faciles à manipuler, ils font du nettoyage de vos sols un exercice facile. L’articulation pivotante des balais vous permet de les manipuler très facilement, et ce, même sous les meubles. Nos nettoyeurs balais sont fins et faciles à ranger, ils ne prennent pas de places dans vos intérieurs et peuvent même être stockés dans les placards.
SC 1 Upright
Surface nettoyée : 30 m²
- Capacité du réservoir : 0,2 L
- Temps de chauffe : 30 sec
- Longueur du câble : 5 m
- Puissance de chauffe : 1300 W
- Niveau de puissance : 1
- Poids : 2,1 kg
SC 1 Multi & Up
Surface nettoyée : 30 m²
- Capacité du réservoir : 0,2 L
- Temps de chauffe : 30 sec
- Longueur du câble : 5 m
- Puissance de chauffe : 1300 W
- Niveau de puissance : 1
- Poids : 1,6 kg
SC 2 Upright
Surface nettoyée : 50 m²
- Capacité du réservoir : 0,4 L
- Temps de chauffe : 30 sec
- Longueur du câble : 5 m
- Puissance de chauffe : 1600 W
- Niveaux de puissance : 2
- Poids : 2,5 kg