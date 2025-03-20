Comment choisir son nettoyeur vapeur ?

Vapeur large gamme

Le nettoyeurs vapeur portatif

Les nettoyeurs vapeur portatifs représentent la solution idéale pour le nettoyage quotidien, toujours à portée de main ! Leur format compact et leur poids léger font d'eux des alliés parfaits pour venir à bout des salissures sur les miroirs, les plans de travail, les plaques de cuisson, dans la salle de bain...

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SC 1 Multi

Surface nettoyée : 30 m²
  • Capacité du réservoir : 0,2 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 5 m
  • Puissance de chauffe : 1300 W
  • Niveau de puissance : 1
  • Poids : 1,6 kg

Les nettoyeurs vapeur traîneaux

Les nettoyeurs vapeur traîneaux sont parfaits lorsque vous souhaitez nettoyer de multiples surfaces. Leurs accessoires vous permettent d’aller nettoyer à la fois les joints, la robinetterie, les miroirs… Les kits de sols qui sont inclus avec les nettoyeurs traîneaux vous permettent également de nettoyer les sols durs comme le parquet, le carrelage, le PVC…

Gamme classique

Découvrez le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix

SC 2 EasyFix


Surface nettoyée : 75 m²
  • Capacité du réservoir : 1 L
  • Temps de chauffe : 6,5 min
  • Longueur du câble : 4 m
  • Puissance de chauffe : 1500 W
  • Pression vapeur max : 3,2 bar
  • Niveaux de puissance : 2
  • Poids : 2,9 kg
SC 3 EasyFix

SC 3 EasyFix

 
Surface nettoyée : 75 m²
  • Capacité du réservoir : 1 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 4 m
  • Puissance de chauffe : 1900 W
  • Pression vapeur max : 3,5 bar
  • Niveaux de puissance : 2
  • Poids : 3,1 kg
SC 4 EasyFix

SC 4 EasyFix

 
Surface nettoyée : 100 m²
  • Capacité du réservoir : 0,8 L
  • Temps de chauffe : 4 min
  • Longueur du câble : 4 m
  • Puissance de chauffe : 2000 W
  • Pression vapeur max : 3,5 bar
  • Niveaux de puissance : 2
  • Poids : 4,1 kg

 

SC 5 EasyFix

SC 5 EasyFix


Surface nettoyée : 150 m²
  • Capacité du réservoir : 1,5 L
  • Temps de chauffe : 3 min
  • Longueur du câble : 6 m
  • Puissance de chauffe : 2250 W
  • Pression vapeur max : 4,2 bar
  • Niveaux de puissance : 4
  • Poids : 6 kg

Gamme Deluxe

Découvrez le nettoyeur vapeur SC 2 Deluxe

SC 2 Deluxe


Surface nettoyée : 75 m²
  • Capacité du réservoir : 1 L
  • Temps de chauffe : 6,5 min
  • Longueur du câble : 4 m
  • Puissance de chauffe : 1500 W
  • Pression vapeur max : 3,2 bar
  • Niveaux de puissance : 2
  • Poids : 2,7 kg
Découvrez le nettoyeur vapeur SC 3 Deluxe

SC 3 Deluxe


Surface nettoyée : 75 m²
  • Capacité du réservoir : 1 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 4 m
  • Puissance de chauffe : 1900 W
  • Pression vapeur max : 3,5 bar
  • Niveaux de puissance : 2
  • Poids : 3,3 kg
Découvrez le nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe


Surface nettoyée : 130 m²
  • Capacité du réservoir : 1,3 L
  • Temps de chauffe : 3 min
  • Longueur du câble : 5 m
  • Puissance de chauffe : 2200 W
  • Pression vapeur max : 4 bar
  • Niveaux de puissance : 3
  • Poids : 5,6 kg

 

Découvrez le nettoyeur vapeur SC 5 Deluxe Signature Line

SC 5 Deluxe Signature Line


Surface nettoyée : 130 m²
  • Capacité du réservoir : 1,3 L
  • Temps de chauffe : 3 min
  • Longueur du câble : 6 m
  • Puissance de chauffe : 2250 W
  • Pression vapeur max : 4 bar
  • Niveaux de puissance : 3
  • Poids : 5,6 kg

Les nettoyeurs vapeur balais

Les balais vapeur sont particulièrement adaptés pour le nettoyage de vos sols. Légers et faciles à manipuler, ils font du nettoyage de vos sols un exercice facile. L’articulation pivotante des balais vous permet de les manipuler très facilement, et ce, même sous les meubles. Nos nettoyeurs balais sont fins et faciles à ranger, ils ne prennent pas de places dans vos intérieurs et peuvent même être stockés dans les placards.

Découvrez le nettoyeur vapeur SC 1 Uptight

SC 1 Upright


Surface nettoyée : 30 m²
  • Capacité du réservoir : 0,2 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 5 m
  • Puissance de chauffe : 1300 W
  • Niveau de puissance : 1
  • Poids : 2,1 kg
Découvrez le nettoyeur vapeur SC 1 Multi Up

SC 1 Multi & Up


Surface nettoyée : 30 m²
  • Capacité du réservoir : 0,2 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 5 m
  • Puissance de chauffe : 1300 W
  • Niveau de puissance : 1
  • Poids : 1,6 kg
Découvrez le nettoyeur vapeur SC 2 Upright

SC 2 Upright


Surface nettoyée : 50 m²
  • Capacité du réservoir : 0,4 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 5 m
  • Puissance de chauffe : 1600 W
  • Niveaux de puissance : 2
  • Poids : 2,5 kg
Découvrez le nettoyeur vapeur SC 3 Upright

SC 3 Upright


Surface nettoyée : 60 m²
  • Capacité du réservoir : 0,5 L
  • Temps de chauffe : 30 sec
  • Longueur du câble : 5 m
  • Puissance de chauffe : 1600 W
  • Niveaux de puissance : 3
  • Poids : 3,1 kg