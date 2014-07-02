Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες

Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.

Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού με εσωτερικό σπείρωμα, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία με μία ή δύο ενεργές εξόδους. Είτε αμφότερες οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαϊνά είτε μία έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλάι και η άλλη μπορεί να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Σπείρωμα σύνδεσης: G1 (33,3 mm) σε G1 (33,3 mm)

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων
  • Γρήγορη σύνδεση των συνδέσεων νερού με εσωτερικό σπείρωμα σε αντλία με εσωτερικό σπείρωμα. Για χρήση μίας ή δύο ενεργών εξόδων. Περιλαμβάνει πώμα.
Ευέλικτη εγκατάσταση
  • Βέλτιστη ευθυγράμμιση των συνδεδεμένων εύκαμπτων σωλήνων και των γραμμών.
Εγκατάσταση χωρίς τη χρήση εργαλείων
  • Για τη σύνδεση δεν απαιτούνται εργαλεία.
Σπείρωμα βελτιστοποιημένης σύνδεσης
  • Ασφαλής στεγανοποίηση του αντάπτορα χωρίς ταινία στεγανοποίησης κ.λπ.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μεγέθη 1" έως 1"
Διάσταση νήματος G1
Διάμετρος 1″
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 80 x 128 x 40

Εξοπλισμός

  • Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
Πεδία εφαρμογής
  • Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
  • Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων