Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού με εσωτερικό σπείρωμα, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία με μία ή δύο ενεργές εξόδους. Είτε αμφότερες οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαϊνά είτε μία έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλάι και η άλλη μπορεί να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Σπείρωμα σύνδεσης: G1 (33,3 mm) σε G1 (33,3 mm)