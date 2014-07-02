Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες
Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.
Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού με εσωτερικό σπείρωμα, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία με μία ή δύο ενεργές εξόδους. Είτε αμφότερες οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαϊνά είτε μία έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλάι και η άλλη μπορεί να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Σπείρωμα σύνδεσης: G1 (33,3 mm) σε G1 (33,3 mm)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων
- Γρήγορη σύνδεση των συνδέσεων νερού με εσωτερικό σπείρωμα σε αντλία με εσωτερικό σπείρωμα. Για χρήση μίας ή δύο ενεργών εξόδων. Περιλαμβάνει πώμα.
Ευέλικτη εγκατάσταση
- Βέλτιστη ευθυγράμμιση των συνδεδεμένων εύκαμπτων σωλήνων και των γραμμών.
Εγκατάσταση χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Για τη σύνδεση δεν απαιτούνται εργαλεία.
Σπείρωμα βελτιστοποιημένης σύνδεσης
- Ασφαλής στεγανοποίηση του αντάπτορα χωρίς ταινία στεγανοποίησης κ.λπ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|1" έως 1"
|Διάσταση νήματος
|G1
|Διάμετρος
|1″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|80 x 128 x 40
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων