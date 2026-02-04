Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου για όλα τα μοντέλα ηλεκτρικών σκουπών VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax και VC 7 Signature Line μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας έως και 50 λεπτά χωρίς να χρειάζεται να σταματήσεις για φόρτιση. Εάν η πρώτη μπαταρία εξαντληθεί, μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα και εύκολα με ένα κουμπί 2 κουμπιών πριν τοποθετηθεί η ανταλλακτική μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να συνεχίσεις αμέσως το σκούπισμα. Μια οθόνη LED 3 σταδίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης. Πρακτική και βολική: η ανταλλακτική μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά, πράγμα που σημαίνει ότι η διακοπή της εργασίας είναι σύντομη.