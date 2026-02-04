Battery VC 6/7 Cordless OF/YM

Για βαθύ και άνετο σκούπισμα: αυτή η ανταλλακτική μπαταρία προσφέρει 50 λεπτά επιπλέον χρόνο λειτουργίας για όλες τις ασύρματες σκούπες των σειρών VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax και VC 7 Signature Line.

Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου για όλα τα μοντέλα ηλεκτρικών σκουπών VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax και VC 7 Signature Line μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας έως και 50 λεπτά χωρίς να χρειάζεται να σταματήσεις για φόρτιση. Εάν η πρώτη μπαταρία εξαντληθεί, μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα και εύκολα με ένα κουμπί 2 κουμπιών πριν τοποθετηθεί η ανταλλακτική μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να συνεχίσεις αμέσως το σκούπισμα. Μια οθόνη LED 3 σταδίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης. Πρακτική και βολική: η ανταλλακτική μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά, πράγμα που σημαίνει ότι η διακοπή της εργασίας είναι σύντομη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Ισχυρό στοιχείο ιόντων λιθίου
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 149 x 83 x 49