Battery VC 6/7 Cordless OF/YM
Για βαθύ και άνετο σκούπισμα: αυτή η ανταλλακτική μπαταρία προσφέρει 50 λεπτά επιπλέον χρόνο λειτουργίας για όλες τις ασύρματες σκούπες των σειρών VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax και VC 7 Signature Line.
Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου για όλα τα μοντέλα ηλεκτρικών σκουπών VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax και VC 7 Signature Line μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας έως και 50 λεπτά χωρίς να χρειάζεται να σταματήσεις για φόρτιση. Εάν η πρώτη μπαταρία εξαντληθεί, μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα και εύκολα με ένα κουμπί 2 κουμπιών πριν τοποθετηθεί η ανταλλακτική μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να συνεχίσεις αμέσως το σκούπισμα. Μια οθόνη LED 3 σταδίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης. Πρακτική και βολική: η ανταλλακτική μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά, πράγμα που σημαίνει ότι η διακοπή της εργασίας είναι σύντομη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Ισχυρό στοιχείο ιόντων λιθίου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|149 x 83 x 49