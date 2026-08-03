Απλό και αποτελεσματικό: όταν ανάψει με κόκκινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία του φυσιγγίου αφαλάτωσης στην οθόνη του ατμοκαθαριστή SC 3, απλά αφαιρέστε το φυσίγγιο αφαλάτωσης και τοποθετήστε ένα καινούριο. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί επαναφοράς και μπορείτε να συνεχίσετε τον ατμοκαθαρισμό.