Φυσίγγιο αφαλάτωσης
Αφαλατώνει γρήγορα και αποτελεσματικά τον Ατμοκαθαριστή Kärcher SC 3 EasyFix. Απλώς εισαγάγετε και είναι έτοιμο!
Απλό και αποτελεσματικό: όταν ανάψει με κόκκινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία του φυσιγγίου αφαλάτωσης στην οθόνη του ατμοκαθαριστή SC 3, απλά αφαιρέστε το φυσίγγιο αφαλάτωσης και τοποθετήστε ένα καινούριο. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί επαναφοράς και μπορείτε να συνεχίσετε τον ατμοκαθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστατεύει την τεχνολογία της συσκευής από την αποθέτηση αλάτων
- Υποστηρίζει τη μακροχρόνια απόδοση του ατμοκαθαριστή.
Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του φυσιγγίου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|56 x 56 x 163
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκόνη αφαλάτωσης για καθαριστές ατμού της Kärcher