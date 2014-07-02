Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)
Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.
Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί, στην πλευρά της πίεσης. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί/ σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς υγρό. Η ιδανική λύση για τη μετατροπή μιας αντλίας κήπου σε αντλία υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης διατίθεται με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης
- Ανοίγει και κλείνει αυτόματα τον διακόπτη ανάλογα με την ποσότητα νερού που απαιτείται.
Ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης με προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό
- Ιδανικός για τη μετατροπή μιας αντλίας κήπου σε ηλεκτρονική αντλία ώθησης
Ενσωματωμένη προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό
- Αν δεν περνάει νερό από τον σωλήνα στην πλευρά της αναρρόφησης, η προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό προστατεύει την αντλία από τυχόν ζημιά και την κλείνει αυτόματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|135 x 100 x 190
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια