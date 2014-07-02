Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί, στην πλευρά της πίεσης. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί/ σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς υγρό. Η ιδανική λύση για τη μετατροπή μιας αντλίας κήπου σε αντλία υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης διατίθεται με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).