Kαρούλι μεσινέζας LTR 18 Battery (πακέτα με 3 τμχ)
Το καρούλι και η στριφτή μεσινέζα εξασφαλίζουν καλά αποτελέσματα σε δυσπρόσιτους χώρους. Κατάλληλο για όλα τα χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V Kärcher Battery Power.
Υπάρχουν αφιλόξενες γωνιές σε κάθε κήπο, όπου είναι δύσκολο να έχει πρόσβαση η χλοοκοπτική μηχανή ή μεσολαβεί ο τοίχος του γειτονικού σπιτιού ή υπάρχει θάμνος. Για την εκτέλεση εργασίας σε τόσο στενές γωνίες και περιορισμένους χώρους, απαιτείται η χρήση μιας μικρής, ευέλικτης, αλλά και ισχυρής συσκευής: Το χορτοκοπτικό μεσινέζας της Kärcher. Το χορτοκοπτικό μεσινέζας περιλαμβάνει μια στριφτή μεσινέζα η οποία προσαρμόζεται συνεχώς στο καρούλι μέσω της αυτόματης παροχής νήματος. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πάντα το ιδανικό μήκος της μεσινέζας σε κάθε βήμα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται συμμετρικά αποτελέσματα κοπής. Εάν η μεσινέζα έχει φθαρεί, τότε ένα νέο καρούλι μπορεί να τοποθετηθεί με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε εργαλεία. Και η εργασία συνεχίζεται, έως και στο τελευταίο χορταράκι στη λωρίδα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στριφτό νήμα
- Ακρίβεια, αθόρυβη λειτουργία και αξιοπιστία: όλα αυτά εξασφαλίζονται με το στριφτό νήμα.
Αυτόματη παροχή νήματος
- Η μεσινέζα αναπροσαρμόζεται αυτόματα και, ως εκ τούτου, έχει πάντα το τέλειο μήκος.
Το καρούλι μεσινέζας μπορεί εύκολα να αλλάξει χωρίς εργαλεία.
- Με μερικές απλές κινήσεις μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το καρούλι χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Ευέλικτη χρήση
- Η ανθεκτική μεσινέζα προσεγγίζει εύκολα δυσπρόσιτα μέρη του κήπου.
Πρακτική συσκευασία τριών τεμαχίων
- Τα τρία καρούλια που περιλαμβάνονται σας επιτρέπουν να συνεχίσετε την εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πάχος γραμμής (mm)
|1,6
|Μήκος μεσινέζας ανά καρούλι (m)
|3,6
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|55 x 55 x 24
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν