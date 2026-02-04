Χάρη στην οθόνη με την ένδειξη του σταδίου πίεσης η οποία είναι ευανάγνωστη υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και τη λειτουργία καθαριστικού, το πιστόλι υψηλής πίεσης G 120 Q της Kärcher προσφέρει σημαντικά περισσότερο έλεγχο κατά τον καθαρισμό. Τα στάδια πίεσης SOFT (μικρή πίεση), MEDIUM (μέτρια πίεση) και HARD (μεγάλη πίεση), καθώς και η λειτουργία καθαριστικού ρυθμίζονται πανεύκολα περιστρέφοντας την κάνη ψεκασμού Vario Power. Το πιστόλι ψεκασμού που διαθέτει αντάπτορα Quick Connect είναι κατάλληλο για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Power Control και Full Control της κατηγορίας K 3.