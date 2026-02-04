Πιστόλι G 120 Q
Το πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης G 120 Q για όλες τις συσκευές K 3 Power Control και Full Control της Kärcher διαθέτει οθόνη ένδειξης των διαθέσιμων επιλογών στάθμης πίεσης και της λειτουργίας καθαριστικού. Με αντάπτορα Quick Connect.
Χάρη στην οθόνη με την ένδειξη του σταδίου πίεσης η οποία είναι ευανάγνωστη υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και τη λειτουργία καθαριστικού, το πιστόλι υψηλής πίεσης G 120 Q της Kärcher προσφέρει σημαντικά περισσότερο έλεγχο κατά τον καθαρισμό. Τα στάδια πίεσης SOFT (μικρή πίεση), MEDIUM (μέτρια πίεση) και HARD (μεγάλη πίεση), καθώς και η λειτουργία καθαριστικού ρυθμίζονται πανεύκολα περιστρέφοντας την κάνη ψεκασμού Vario Power. Το πιστόλι ψεκασμού που διαθέτει αντάπτορα Quick Connect είναι κατάλληλο για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Power Control και Full Control της κατηγορίας K 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλακτικό πιστόλι ψεκασμού για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στην κατηγορία Κ3
- Για εύκολη αντικατάσταση του πιστολιού ψεκασμού.
Ευανάγνωστη οθόνη ένδειξης ρυθμίσεων πίεσης και λειτουργίας καθαριστικού
- Για εύκολη επιλογή του κατάλληλου επιπέδου πίεσης για το επιλεγμένο αντικείμενο καθαρισμού.
Αντάπτορας Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|432 x 42 x 216