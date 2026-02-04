Πλήρης έλεγχος: Χάρη στα κουμπιά +/- στο πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Smart Control, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα τα επίπεδα πίεσης και τη δοσολογία του καθαριστικού με το πάτημα ενός κουμπιού. Για την αντιμετώπιση ακόμα και των πιο επίμονων ρύπων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιπλέον λειτουργία boost μέσω του πιστολιού ψεκασμού για περισσότερη ισχύ. Εκτός από το χειριστήριο στο πιστόλι ψεκασμού, οι ρυθμίσεις πίεσης μπορούν επίσης να μεταφερθούν στο πιστόλι ψεκασμού απλά και άνετα μέσω της εφαρμογής Home & Garden της Kärcher. Οι ρυθμίσεις είναι ορατές στην οθόνη LCD του Smart Control G 180 Q ανά πάσα στιγμή - ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Το πιστόλι ψεκασμού με τον αντάπτορα Quick Connect είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς Smart Control της Kärcher.