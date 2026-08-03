Όσο χρειάζεται, το λιγότερο δυνατόν: χάρη στην απείρως μεταβλητή ρύθμιση της πίεσης της κάνης ψεκασμού 042, μπορείτε να ρυθμίσετε βέλτιστα την απόδοση καθαρισμού ανάλογα με την εργασία καθαρισμού χωρίς να διακόψετε την εργασία σας. Εργονομικά τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη, η δυνατότητα ρύθμισης είναι εύκολη. Για περαιτέρω βελτιστοποίηση, το πατενταρισμένο περίγραμμα ακροφυσίου ισχύος Kärcher αυξάνει την απόδοση καθαρισμού περίπου κατά 40%. Η ειδική λειτουργία χαμηλής πίεσης επιτρέπει τη στοχευμένη εφαρμογή χημικού προϊόντος καθαρισμού και η καινοτόμα ρύθμιση οριζοντίωσης ψεκασμού επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση της γωνίας εργασίας.