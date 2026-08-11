Χωρίς σύνδεση νερού; Κανένα πρόβλημα! Το καρότσι νερού WT 12 λίτρων εξασφαλίζει ότι το νερό είναι πάντα διαθέσιμο όπου κι αν χρειάζεται καθαρισμός – είτε πρόκειται για πάρκινγκ στο δάσος μετά από μια βόλτα με το ποδήλατο βουνού, είτε για καθαρισμό γύρω από το σπίτι χωρίς σύνδεση σε παροχή νερού. Ο σχεδιασμός του καροτσιού, με μεγάλες ρόδες και τηλεσκοπική λαβή που επεκτείνεται, καθιστά τη δεξαμενή νερού την ιδανική προσθήκη για τον καθαριστή μέσης πίεσης με μπαταρία OC 6-18, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά. Η φορητή του βάση προσφέρει άνετη και εργονομική μετακίνηση. Η δεξαμενή μπορεί να γεμιστεί στο σπίτι και να μεταφερθεί εύκολα με το αυτοκίνητο, χωρίς ανησυχία για διαρροές χάρη στο βιδωτό καπάκι.