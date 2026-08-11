Tank cpl. KMB 6

Με δεξαμενή νερού και φορητή βάση, το καρότσι νερού 12 λίτρων είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για τον μπαταριοκίνητο καθαριστή μέσης πίεσης OC 6-18, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά.

Χωρίς σύνδεση νερού; Κανένα πρόβλημα! Το καρότσι νερού WT 12 λίτρων εξασφαλίζει ότι το νερό είναι πάντα διαθέσιμο όπου κι αν χρειάζεται καθαρισμός – είτε πρόκειται για πάρκινγκ στο δάσος μετά από μια βόλτα με το ποδήλατο βουνού, είτε για καθαρισμό γύρω από το σπίτι χωρίς σύνδεση σε παροχή νερού. Ο σχεδιασμός του καροτσιού, με μεγάλες ρόδες και τηλεσκοπική λαβή που επεκτείνεται, καθιστά τη δεξαμενή νερού την ιδανική προσθήκη για τον καθαριστή μέσης πίεσης με μπαταρία OC 6-18, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά. Η φορητή του βάση προσφέρει άνετη και εργονομική μετακίνηση. Η δεξαμενή μπορεί να γεμιστεί στο σπίτι και να μεταφερθεί εύκολα με το αυτοκίνητο, χωρίς ανησυχία για διαρροές χάρη στο βιδωτό καπάκι.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτοδύναμος και κινητός καθαρισμός
  • Το καρότσι νερού 12 λίτρων για καθαρισμό οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, ακόμη και χωρίς σύνδεση με νερό.
  • Ένα γεμάτο δοχείο αρκεί για τον καθαρισμό τριών έως πέντε πολύ βρώμικων ποδηλάτων ή αρκετών μεγάλων αντικειμένων, όπως καρέκλες κήπου και καρέκλες κάμπινγκ.
  • Το δοχείο νερού μπορεί να γεμίσει εύκολα στο σπίτι. Σχεδιασμός χωρίς διαρροές χάρη στο βιδωτό καπάκι.
Εξαιρετικά φορητό με μεγάλους τροχούς και εργονομικό ύψος λαβής
  • Οι μεγάλοι τροχοί καθιστούν την μετακίνηση από το α στο Β ασφαλή και άνετη, είτε σε ανώμαλο έδαφος και μονοπάτια κήπου είτε σε σκαλοπάτια και βεράντες.
  • Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω για εύκολη μεταφορά και στη συνέχεια να ωθηθεί προς τα μέσα για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 3,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 306 x 322 x 586