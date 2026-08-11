Tank cpl. KMB 6
Με δεξαμενή νερού και φορητή βάση, το καρότσι νερού 12 λίτρων είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για τον μπαταριοκίνητο καθαριστή μέσης πίεσης OC 6-18, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά.
Χωρίς σύνδεση νερού; Κανένα πρόβλημα! Το καρότσι νερού WT 12 λίτρων εξασφαλίζει ότι το νερό είναι πάντα διαθέσιμο όπου κι αν χρειάζεται καθαρισμός – είτε πρόκειται για πάρκινγκ στο δάσος μετά από μια βόλτα με το ποδήλατο βουνού, είτε για καθαρισμό γύρω από το σπίτι χωρίς σύνδεση σε παροχή νερού. Ο σχεδιασμός του καροτσιού, με μεγάλες ρόδες και τηλεσκοπική λαβή που επεκτείνεται, καθιστά τη δεξαμενή νερού την ιδανική προσθήκη για τον καθαριστή μέσης πίεσης με μπαταρία OC 6-18, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά. Η φορητή του βάση προσφέρει άνετη και εργονομική μετακίνηση. Η δεξαμενή μπορεί να γεμιστεί στο σπίτι και να μεταφερθεί εύκολα με το αυτοκίνητο, χωρίς ανησυχία για διαρροές χάρη στο βιδωτό καπάκι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτοδύναμος και κινητός καθαρισμός
- Το καρότσι νερού 12 λίτρων για καθαρισμό οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, ακόμη και χωρίς σύνδεση με νερό.
- Ένα γεμάτο δοχείο αρκεί για τον καθαρισμό τριών έως πέντε πολύ βρώμικων ποδηλάτων ή αρκετών μεγάλων αντικειμένων, όπως καρέκλες κήπου και καρέκλες κάμπινγκ.
- Το δοχείο νερού μπορεί να γεμίσει εύκολα στο σπίτι. Σχεδιασμός χωρίς διαρροές χάρη στο βιδωτό καπάκι.
Εξαιρετικά φορητό με μεγάλους τροχούς και εργονομικό ύψος λαβής
- Οι μεγάλοι τροχοί καθιστούν την μετακίνηση από το α στο Β ασφαλή και άνετη, είτε σε ανώμαλο έδαφος και μονοπάτια κήπου είτε σε σκαλοπάτια και βεράντες.
- Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω για εύκολη μεταφορά και στη συνέχεια να ωθηθεί προς τα μέσα για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|3,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|306 x 322 x 586