Το καρφί εδάφους μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε. Βιδώνεται απλά στο έδαφος και εξασφαλίζει εξαιρετικά σταθερό κράτημα χάρη στην ανθεκτική μεταλλική ακίδα. Χάρη στο ενσωματωμένο αλφάδι στο καρφί εδάφους, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία FlexChange, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί στην ακίδα εδάφους εύκολα και χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Χάρη στην ακτίνα περιστροφής 360°, είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση με το λάστιχο σε κάθε γωνιά του κήπου και έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το πότισμα.