Καρφί στερέωσης
Το καρφί εδάφους για κουτιά σωλήνα Kärcher για ευέλικτη τοποθέτηση οπουδήποτε στον κήπο. Το κουτί σωλήνα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° στο καρφί εδάφους για μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
Το καρφί εδάφους μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε. Βιδώνεται απλά στο έδαφος και εξασφαλίζει εξαιρετικά σταθερό κράτημα χάρη στην ανθεκτική μεταλλική ακίδα. Χάρη στο ενσωματωμένο αλφάδι στο καρφί εδάφους, μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία FlexChange, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί στην ακίδα εδάφους εύκολα και χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Χάρη στην ακτίνα περιστροφής 360°, είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση με το λάστιχο σε κάθε γωνιά του κήπου και έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το πότισμα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πνευματικό επίπεδοΤο ενσωματωμένο αλφάδι επιτρέπει την κάθετη βίδωμα του καρφιού εδάφους, ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος.
Κουτί για λάστιχο κήπου με εφαρμογή 360°Τοποθετημένο στην ακίδα εδάφους, το κουτί λάστιχου μπορεί να περιστραφεί κατά 360° γύρω από τον άξονά του, επιτρέποντας το άνετο πότισμα σε κάθε γωνιά του κήπου χωρίς να στραβώνει το λάστιχο.
Εύκολη εγκατάστασηΗ ακίδα εδάφους μπορεί εύκολα να βιδωθεί στο έδαφος στην απαιτούμενη θέση χρησιμοποιώντας δύο κατσαβίδια ως μοχλούς.
Αξιόπιστο κράτημα
- Ο στιβαρός μεταλλικός άξονας εξασφαλίζει εξαιρετικά σταθερή πρόσφυση στο έδαφος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|190 x 190 x 487
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Παρτέρια, λαχανόκηποι