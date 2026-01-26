Ανέμη λάστιχου - Τέλεια αποθήκευση: Η κομψή ανέμη λάστιχου τοποθετείται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου και συνδέεται με τη βρύση μέσω σωλήνα σύνδεσης. Χάρη στην επιτοίχια βάση, η ανέμη λάστιχου μπορεί να περιστραφεί ακόμη και κατά περισσότερο από 180° και επομένως φτάνει αβίαστα σε κάθε γωνιά του κήπου. Ο σωλήνας κήπου μπορεί να επεκταθεί εύκολα σε μέγιστο μήκος 30 μέτρων. Υπάρχουν αντίστοιχες βαθμίδες ασφάλισης: ο σωλήνας εμπλέκεται πλήρως αυτόματα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Τραβώντας απαλά το άκρο του σωλήνα, απελευθερώνεται ο μηχανισμός ασφάλισης, έτσι ώστε ο σωλήνας να μαζεύεται αυτόματα και ελεγχόμενα, χωρίς τσακίσματα ή κόμπους. Η ανέμη λάστιχου ξεχωρίζει επίσης με το FlexChange, ένα πρωτοποριακό σύστημα τοποθέτησης για εύκολη εναλλαγή της ανέμης λάστιχου μεταξύ της επιτοίχιας βάσης και του καρφιού σωλήνα. Η επιτοίχια βάση είναι επίσης αφαιρούμενη και διαθέτει υποδοχές για ακροφύσια και αξεσουάρ ποτίσματος. Η ανέμη λάστιχου είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και επομένως μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο του σπιτιού σου όλο το χρόνο. Μπορεί να τοποθετηθεί ένα λουκέτο για την αποφυγή κλοπής. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση για το προϊόν.