Ανέμη λάστιχου - Τέλεια αποθήκευση: Η κομψή ανέμη λάστιχου τοποθετείται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου και συνδέεται με τη βρύση μέσω σωλήνα σύνδεσης. Χάρη στην επιτοίχια βάση, η ανέμη λάστιχου μπορεί να περιστραφεί ακόμη και κατά περισσότερο από 180° και επομένως φτάνει αβίαστα σε κάθε γωνιά του κήπου. Ο σωλήνας κήπου μπορεί να επεκταθεί εύκολα σε μέγιστο μήκος 35 μέτρων. Υπάρχουν αντίστοιχες βαθμίδες ασφάλισης: ο σωλήνας εμπλέκεται πλήρως αυτόματα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Τραβώντας απαλά το άκρο του σωλήνα, απελευθερώνεται ο μηχανισμός ασφάλισης, έτσι ώστε ο σωλήνας να μαζεύεται αυτόματα και ελεγχόμενα, χωρίς τσακίσματα ή κόμπους. Η ανέμη λάστιχου ξεχωρίζει επίσης με το FlexChange, ένα πρωτοποριακό σύστημα τοποθέτησης για εύκολη εναλλαγή της ανέμης λάστιχου μεταξύ της επιτοίχιας βάσης και του προαιρετικά διαθέσιμου καρφιού σωλήνα. Η επιτοίχια βάση είναι επίσης αφαιρούμενη και διαθέτει υποδοχές για ακροφύσια και αξεσουάρ ποτίσματος. Η ανέμη λάστιχου είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και επομένως μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο του σπιτιού σου όλο το χρόνο. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση για το προϊόν.