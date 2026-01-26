Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35

Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 35 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα - δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.

Ανέμη λάστιχου - Τέλεια αποθήκευση: Η κομψή ανέμη λάστιχου τοποθετείται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου και συνδέεται με τη βρύση μέσω σωλήνα σύνδεσης. Χάρη στην επιτοίχια βάση, η ανέμη λάστιχου μπορεί να περιστραφεί ακόμη και κατά περισσότερο από 180° και επομένως φτάνει αβίαστα σε κάθε γωνιά του κήπου. Ο σωλήνας κήπου μπορεί να επεκταθεί εύκολα σε μέγιστο μήκος 35 μέτρων. Υπάρχουν αντίστοιχες βαθμίδες ασφάλισης: ο σωλήνας εμπλέκεται πλήρως αυτόματα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Τραβώντας απαλά το άκρο του σωλήνα, απελευθερώνεται ο μηχανισμός ασφάλισης, έτσι ώστε ο σωλήνας να μαζεύεται αυτόματα και ελεγχόμενα, χωρίς τσακίσματα ή κόμπους. Η ανέμη λάστιχου ξεχωρίζει επίσης με το FlexChange, ένα πρωτοποριακό σύστημα τοποθέτησης για εύκολη εναλλαγή της ανέμης λάστιχου μεταξύ της επιτοίχιας βάσης και του προαιρετικά διαθέσιμου καρφιού σωλήνα. Η επιτοίχια βάση είναι επίσης αφαιρούμενη και διαθέτει υποδοχές για ακροφύσια και αξεσουάρ ποτίσματος. Η ανέμη λάστιχου είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και επομένως μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο του σπιτιού σου όλο το χρόνο. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση για το προϊόν.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35: FlexChange
FlexChange
Χωρίς βίδες, χωρίς εργαλεία, χωρίς άγχος: με το μοναδικό σύστημα Kärcher FlexChange, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να αφαιρεθεί από το στήριγμα τοίχου ή την ακίδα σωλήνα σε δευτερόλεπτα (π.χ. το χειμώνα).
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35: Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35: Αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα
Αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα
Τραβήξτε για λίγο την άκρη του σωλήνα και ο αναστολέας σωλήνα θα ανασύρει τον σωλήνα πλήρως αυτόματα. Μέγιστη άνεση χωρίς κόμπους, στροφάλους ή να λερώνετε τα χέρια σας.
Έξοδος εύκαμπτου σωλήνα στην κάτω πλευρά του κιβωτίου
  • Για καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Επίτοιχο κιβώτιο σωλήνων με εφαρμογή 180°
  • Τοποθετημένο στο βραχίονα τοίχου, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να περιστραφεί πάνω από 180°. Αυτό επιτρέπει μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το πότισμα του κήπου χωρίς να λυγίζει ο εύκαμπτος σωλήνας.
Στιβαρό και αφαιρούμενο στήριγμα τοίχου
  • Η χρήση ανθεκτικών υλικών με μεταλλικό πυρήνα εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή και σταθερότητα. Ιδιαίτερα πρακτικό: ο αφαιρούμενος βραχίονας τοίχου σημαίνει ότι δεν θα κολλήσετε.
Ενσωματωμένο φρένο εύκαμπτου σωλήνα
  • Η αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα συνδυάζεται με ένα φρένο σωλήνα, έτσι ώστε ο σωλήνας να τυλίγεται αυτόματα πίσω στο κουτί σωλήνα με ελεγχόμενο και αργό τρόπο.
Ενσωματωμένος οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
  • Χωρίς τσακίσματα και κόμπους: ο εύκαμπτος σωλήνας τραβιέται ομοιόμορφα και καθοδηγείται.
Εργονομική λαβή μεταφοράς
  • Η εργονομική λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μεταφορά του κιβωτίου σωλήνων με το ένα χέρι.
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 35
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm) 11
Σωλήνας σύνδεσης (m) 1,5 (1/2")
Πίεση διάρρηξης (bar) 24
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 13
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 17,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 810 x 220 x 595

Πεδίο προμήθειας

  • Σύζευξη σωλήνα: 2 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Κιτ
  • Αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα
  • Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
  • Υποδοχή ακροφυσίου
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
  • Σωλήνας σύνδεσης PrimoFlex: 1.5 m
