Ανέμη λάστιχου - Ιδανική αποθήκευση: Η κομψή ανέμη λάστιχου τοποθετείται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου και συνδέεται με τη βρύση μέσω σωλήνα σύνδεσης. Χάρη στην επιτοίχια βάση, η ανέμη λάστιχου μπορεί να περιστραφεί κατά περισσότερο από 180°, επιτρέποντας στον σωλήνα να φτάσει σε κάθε γωνιά του κήπου με ευκολία. Ο σωλήνας κήπου μπορεί να επεκταθεί εύκολα σε μέγιστο μήκος 15 μέτρων. Υπάρχουν αντίστοιχες βαθμίδες ασφάλισης: ο σωλήνας εμπλέκεται πλήρως αυτόματα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Τραβώντας απαλά το άκρο του σωλήνα, απελευθερώνεται ο μηχανισμός ασφάλισης, έτσι ώστε ο σωλήνας να μαζεύεται αυτόματα και ελεγχόμενα, χωρίς τσακίσματα ή κόμπους. Με το πρωτοποριακό σύστημα συναρμολόγησης FlexChange, η ανέμη λάστιχου μπορεί να αφαιρεθεί από την επιτοίχια βάση χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Αυτό είναι ιδανικό για εύκολη αποθήκευση το χειμώνα ή για ευέλικτη χρήση μεταξύ της επιτοίχιας βάσης και του καρφιού σωλήνα, που διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ. Η ανέμη λάστιχου είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, και επομένως μπορεί να παραμείνει στον τοίχο του σπιτιού όλο το χρόνο. Για προστασία από κλοπή, μπορεί να τοποθετηθεί ένα λουκέτο. Η Kärcher προσφέρειπενταετή εγγύηση για το προϊόν.