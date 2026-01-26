Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.15
Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα - δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.
Ανέμη λάστιχου - Ιδανική αποθήκευση: Η κομψή ανέμη λάστιχου τοποθετείται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου και συνδέεται με τη βρύση μέσω σωλήνα σύνδεσης. Χάρη στην επιτοίχια βάση, η ανέμη λάστιχου μπορεί να περιστραφεί κατά περισσότερο από 180°, επιτρέποντας στον σωλήνα να φτάσει σε κάθε γωνιά του κήπου με ευκολία. Ο σωλήνας κήπου μπορεί να επεκταθεί εύκολα σε μέγιστο μήκος 15 μέτρων. Υπάρχουν αντίστοιχες βαθμίδες ασφάλισης: ο σωλήνας εμπλέκεται πλήρως αυτόματα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Τραβώντας απαλά το άκρο του σωλήνα, απελευθερώνεται ο μηχανισμός ασφάλισης, έτσι ώστε ο σωλήνας να μαζεύεται αυτόματα και ελεγχόμενα, χωρίς τσακίσματα ή κόμπους. Με το πρωτοποριακό σύστημα συναρμολόγησης FlexChange, η ανέμη λάστιχου μπορεί να αφαιρεθεί από την επιτοίχια βάση χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Αυτό είναι ιδανικό για εύκολη αποθήκευση το χειμώνα ή για ευέλικτη χρήση μεταξύ της επιτοίχιας βάσης και του καρφιού σωλήνα, που διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ. Η ανέμη λάστιχου είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, και επομένως μπορεί να παραμείνει στον τοίχο του σπιτιού όλο το χρόνο. Για προστασία από κλοπή, μπορεί να τοποθετηθεί ένα λουκέτο. Η Kärcher προσφέρειπενταετή εγγύηση για το προϊόν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
FlexChange
- Χωρίς βίδες, χωρίς εργαλεία, χωρίς άγχος: με το μοναδικό σύστημα Kärcher FlexChange, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να αφαιρεθεί από το στήριγμα τοίχου ή την ακίδα σωλήνα σε δευτερόλεπτα (π.χ. το χειμώνα).
Στιβαρό και αφαιρούμενο στήριγμα τοίχου
- Η χρήση ανθεκτικών υλικών με μεταλλικό πυρήνα εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή και σταθερότητα. Ιδιαίτερα πρακτικό: ο αφαιρούμενος βραχίονας τοίχου σημαίνει ότι δεν θα κολλήσετε.
Έξοδος εύκαμπτου σωλήνα στην κάτω πλευρά του κιβωτίου
- Για καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα
- Τραβήξτε για λίγο την άκρη του σωλήνα και ο αναστολέας σωλήνα θα ανασύρει τον σωλήνα πλήρως αυτόματα. Μέγιστη άνεση χωρίς κόμπους, στροφάλους ή να λερώνετε τα χέρια σας.
Επίτοιχο κιβώτιο σωλήνων με εφαρμογή 180°
- Τοποθετημένο στο βραχίονα τοίχου, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να περιστραφεί πάνω από 180°. Αυτό επιτρέπει μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το πότισμα του κήπου χωρίς να λυγίζει ο εύκαμπτος σωλήνας.
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
- Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Ενσωματωμένο φρένο εύκαμπτου σωλήνα
- Η αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα συνδυάζεται με ένα φρένο σωλήνα, έτσι ώστε ο σωλήνας να τυλίγεται αυτόματα πίσω στο κουτί σωλήνα με ελεγχόμενο και αργό τρόπο.
Ενσωματωμένος οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
- Χωρίς τσακίσματα και κόμπους: ο εύκαμπτος σωλήνας τραβιέται ομοιόμορφα και καθοδηγείται.
Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Η εργονομική λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μεταφορά του κιβωτίου σωλήνων με το ένα χέρι.
Έτοιμο για άμεση χρήση
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|15
|Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)
|11
|Σωλήνας σύνδεσης (m)
|1,5 (1/2")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|7,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|781 x 220 x 541
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 2 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Κιτ
- Αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα
- Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
- Υποδοχή ακροφυσίου
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
- Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
- Σωλήνας σύνδεσης PrimoFlex: 1.5 m
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου