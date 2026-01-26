RM 511 6x17g Σκόνη αφαλάτωσης EU, 17g

Εξαιρετικά αποτελεσματική σκόνη αφαλάτωσης. Κατάλληλη για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher και άλλες συσκευές ζεστού νερού, όπως βραστήρες και καφετιέρες. Η χρήση της σκόνης αφαλάτωσης διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα μηχανημάτα σας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (g) 6 x 17
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 15
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 205 x 125 x 20
RM 511 6x17g Σκόνη αφαλάτωσης EU, 17g
RM 511 6x17g Σκόνη αφαλάτωσης EU, 17g
Πεδία εφαρμογής
  • Σκόνη αφαλάτωσης για καθαριστές ατμού της Kärcher
  • Σκόνη αφαλάτωσης για καφετιέρες, βραστήρες κλπ