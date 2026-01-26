RM 511 6x17g Σκόνη αφαλάτωσης EU, 17g

Εξαιρετικά αποτελεσματική σκόνη αφαλάτωσης. Κατάλληλη για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher και άλλες συσκευές ζεστού νερού, όπως βραστήρες και καφετιέρες. Η χρήση της σκόνης αφαλάτωσης διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα μηχανημάτα σας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.