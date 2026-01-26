RM 511 6x17g Σκόνη αφαλάτωσης EU, 17g
Εξαιρετικά αποτελεσματική σκόνη αφαλάτωσης. Κατάλληλη για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher και άλλες συσκευές ζεστού νερού, όπως βραστήρες και καφετιέρες. Η χρήση της σκόνης αφαλάτωσης διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα μηχανημάτα σας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (g)
|6 x 17
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|15
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|205 x 125 x 20
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκόνη αφαλάτωσης για καθαριστές ατμού της Kärcher
- Σκόνη αφαλάτωσης για καφετιέρες, βραστήρες κλπ