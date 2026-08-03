Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm, λειαντική
Λειαντική σφουγγαρίστρα μικροϊνών με κοντές ίνες και πτερύγιο, καθώς και ενσωματωμένες ίνες πολυαμιδίου και στιβαρές τρίχες πολυπροπυλενίου, για την απομάκρυνση ιδιαίτερα επίμονων ρύπων.
Η λειαντική σφουγγαρίστρα μικροϊνών διαθέτει κοντές, λεπτές ίνες, καθώς και λειαντικές λωρίδες από ίνες πολυαμιδίου και στιβαρές τρίχες πολυπροπυλενίου. Είναι ιδανική για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων κατά τον βαθύ καθαρισμό λείων και ελαφρώς δομημένων, αδιάβροχων δαπέδων. Χάρη σε ένα έξυπνο πτερύγιο, αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του δέρματος του προσωπικού καθαρισμού με τα πανιά σφουγγαρίσματος κατά τη διάρκεια ή μετά τον καθαρισμό. Επιπλέον, το πανί διαθέτει συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί μπορεί να αντιστοιχιστεί με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών είναι ιδανική για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι και πρέσα μονού κάδου της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|High
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Πτερύγια
|Υλικό
|50% PET/20% PA/30% PP
|Υλικό υφάσματος
|50% PET/20% PA/30% PP
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόγχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός