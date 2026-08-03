Η λειαντική σφουγγαρίστρα μικροϊνών διαθέτει κοντές, λεπτές ίνες, καθώς και λειαντικές λωρίδες από ίνες πολυαμιδίου και στιβαρές τρίχες πολυπροπυλενίου. Είναι ιδανική για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων κατά τον βαθύ καθαρισμό λείων και ελαφρώς δομημένων, αδιάβροχων δαπέδων. Χάρη σε ένα έξυπνο πτερύγιο, αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του δέρματος του προσωπικού καθαρισμού με τα πανιά σφουγγαρίσματος κατά τη διάρκεια ή μετά τον καθαρισμό. Επιπλέον, το πανί διαθέτει συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί μπορεί να αντιστοιχιστεί με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών είναι ιδανική για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι και πρέσα μονού κάδου της Kärcher.