VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l

Ειδικό καθαριστικό ζαντών για όλες τις επιστρωμένες ζάντες από ελαφρύ μέταλλο και χάλυβα (εξαιρούνται οι μη επιστρωμένες, στιλβωμένες ειδικές ζάντες). Αφαιρεί με ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο τους πλέον επίμονους ρύπους ζαντών, όπως σκόνη από τον δρόμο, καμμένη σκόνη από το φρενάρισμα, σημάδια από λάστιχα και εναποθέσεις αλατιού εκχιονισμού. Δεν διαβρώνει δάπεδα από σκυρόδεμα ούτε τα περιφερειακά κοιλώματα.