VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l
Ειδικό καθαριστικό ζαντών για όλες τις επιστρωμένες ζάντες από ελαφρύ μέταλλο και χάλυβα (εξαιρούνται οι μη επιστρωμένες, στιλβωμένες ειδικές ζάντες). Αφαιρεί με ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο τους πλέον επίμονους ρύπους ζαντών, όπως σκόνη από τον δρόμο, καμμένη σκόνη από το φρενάρισμα, σημάδια από λάστιχα και εναποθέσεις αλατιού εκχιονισμού. Δεν διαβρώνει δάπεδα από σκυρόδεμα ούτε τα περιφερειακά κοιλώματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος (kg)
|21,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός ζάντας οχήματος