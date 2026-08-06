Angled Vario nozzle, 050
Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Kärcher variable angle nozzle for high-pressure jet spray angle adjustment between 0° and 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Specifications
Technical data
|Nozzle size ( )
|50
|Connection thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|0,3
Compatible machines
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic