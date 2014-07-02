Bocchetta manuale per pulitori a vapore

Perfetta per la pulizia di piccole aree come cabine doccia, piastrelle, ecc. Utilizzabile con e senza rivestimento in spugna.

Bocchetta manuale con spazzole aggiuntive per la pulizia di piccole aree. L'utensile essere utilizzato con o senza l'apposito rivestimento in spugna. Le spazzole dure rimuovono lo sporco ostinato. Ideale per rivestimenti, specchi, box doccia, cappe da cucina, cucine, ecc.

Caratteristiche e vantaggi
Con setole di pulizia
  • Rimuove lo sporco ostinato
Grandezza comoda
  • Ottima sulle superfici piccole come le finestre
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 165 x 200 x 60
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Aree di applicazione
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Pavimenti e piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Piani cottura
  • Cappe di aspirazione
  • Frigorifero (interno / esterno)
  • Forno
  • Cucine