Bocchetta manuale per pulitori a vapore
Perfetta per la pulizia di piccole aree come cabine doccia, piastrelle, ecc. Utilizzabile con e senza rivestimento in spugna.
Bocchetta manuale con spazzole aggiuntive per la pulizia di piccole aree. L'utensile essere utilizzato con o senza l'apposito rivestimento in spugna. Le spazzole dure rimuovono lo sporco ostinato. Ideale per rivestimenti, specchi, box doccia, cappe da cucina, cucine, ecc.
Caratteristiche e vantaggi
Con setole di pulizia
- Rimuove lo sporco ostinato
Grandezza comoda
- Ottima sulle superfici piccole come le finestre
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|165 x 200 x 60
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Pavimenti e piastrelle
- Box doccia / vasca
- Piani cottura
- Cappe di aspirazione
- Frigorifero (interno / esterno)
- Forno
- Cucine