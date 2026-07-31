Sturatubi, DN 6
Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)
Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile in PVC ad alta pressione molto flessibile
Connessione: 1/8 "
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|140
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Lunghezza (m)
|30
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,3