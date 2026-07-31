Tubo sturatubi da 20 m, DN6, fino a 140 bar

Tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna di tubi e scarichi (filetto per allacciare ugello R 1/8)

20 m di tubo flessibile ad alta pressione (DN 6) per la pulizia di tubi e scarichi (attacco filettato per ugello R 1/8).

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile in PVC ad alta pressione molto flessibile
Connessione: 1/8 "
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 140
Attacco filettato EASY!Lock
Lunghezza (m) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,7