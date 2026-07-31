Tubo sturatubi da 20 m, DN6, fino a 140 bar
Tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna di tubi e scarichi (filetto per allacciare ugello R 1/8)
20 m di tubo flessibile ad alta pressione (DN 6) per la pulizia di tubi e scarichi (attacco filettato per ugello R 1/8).
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile in PVC ad alta pressione molto flessibile
Connessione: 1/8 "
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|140
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Lunghezza (m)
|20
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,7