Bocht, NT, DN 35, slangzijde Clip 1.0
Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.
Kunststof bochtstuk in DN 35 voor gebruik met nat-/droogzuigers met zuigslangen die een clip 1.0-aansluiting hebben en daardoor over het algemeen compatibel zijn met stofzuigers tot bouwjaar 2016. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Aansluiting aan accessoirezijde
|kegel
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|Clip 1.0
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|245 x 70 x 50