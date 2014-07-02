Kunststof bochtstuk in DN 35 voor gebruik met nat-/droogzuigers met zuigslangen die een clip 1.0-aansluiting hebben en daardoor over het algemeen compatibel zijn met stofzuigers tot bouwjaar 2016. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.