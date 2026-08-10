EDI 4 Autolader
Altijd klaar voor gebruik onderweg: met de autolader kunnen de elektrische ijskrabber en de mobiele outdoor cleaner tijdens het rijden via de auto-accu worden opgeladen.
De autolader van Kärcher laadt de elektrische ijskrabber en de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 op met de 12 volt sigarettenaansteker in de auto. De twee apparaten kunnen tijdens het rijden eenvoudig worden opgeladen vanaf de auto-accu en zijn altijd klaar voor gebruik. Dit maakt de autolader een garantie voor meer gemak en flexibiliteit.
Kenmerken en voordelen
Met aansluiting voor standaard sigarettenaansteker in de auto
- Voor gemakkelijk aansluiten in de auto.
Gegarandeerde operationele gereedheid onderweg
- Altijd voldoende accuduur, dankzij de mogelijkheid tot opladen via de autoaccu.
- Meer flexibiliteit, ongeacht het stopcontact.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 x 24 x 24