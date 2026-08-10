De autolader van Kärcher laadt de elektrische ijskrabber en de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 op met de 12 volt sigarettenaansteker in de auto. De twee apparaten kunnen tijdens het rijden eenvoudig worden opgeladen vanaf de auto-accu en zijn altijd klaar voor gebruik. Dit maakt de autolader een garantie voor meer gemak en flexibiliteit.