EDI 4 Autolader

Altijd klaar voor gebruik onderweg: met de autolader kunnen de elektrische ijskrabber en de mobiele outdoor cleaner tijdens het rijden via de auto-accu worden opgeladen.

De autolader van Kärcher laadt de elektrische ijskrabber en de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 op met de 12 volt sigarettenaansteker in de auto. De twee apparaten kunnen tijdens het rijden eenvoudig worden opgeladen vanaf de auto-accu en zijn altijd klaar voor gebruik. Dit maakt de autolader een garantie voor meer gemak en flexibiliteit.

Kenmerken en voordelen
Met aansluiting voor standaard sigarettenaansteker in de auto
  • Voor gemakkelijk aansluiten in de auto.
Gegarandeerde operationele gereedheid onderweg
  • Altijd voldoende accuduur, dankzij de mogelijkheid tot opladen via de autoaccu.
  • Meer flexibiliteit, ongeacht het stopcontact.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht zonder accessoires (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 x 24 x 24
Compatibele apparaten
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