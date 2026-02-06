HK 4 Hogedrukslangset
Uitbreidingsset 4 meter – geschikt voor alle Kärcher K 2-hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992 (behalve modellen met slanghaspel). Inclusief hogedrukpistool en Quick Connect-adapter.
Set accessoires inclusief 4 meter hogedrukslang, ergonomisch hogedrukpistool en adapter voor de praktische snelverbinding Quick Connect voor klasse K 2. De ideale uitbreidingsset voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992 (behalve modellen met slanghaspel).
Kenmerken en voordelen
Adapter
- Hogedrukslang eenvoudig loshalen van pistool en apparaat.
Hogedrukslang
- Met Quick Connect-aansluitingen voor snel aanbrengen.
Hogedrukpistool
- Voor ergonomisch werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 40
|Max. druk (bar)
|120
|Lengte (m)
|4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|551 x 190 x 188
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
