HK 4 Hogedrukslangset

Uitbreidingsset 4 meter – geschikt voor alle Kärcher K 2-hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992 (behalve modellen met slanghaspel). Inclusief hogedrukpistool en Quick Connect-adapter.

Set accessoires inclusief 4 meter hogedrukslang, ergonomisch hogedrukpistool en adapter voor de praktische snelverbinding Quick Connect voor klasse K 2. De ideale uitbreidingsset voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992 (behalve modellen met slanghaspel).

Kenmerken en voordelen
Adapter
  • Hogedrukslang eenvoudig loshalen van pistool en apparaat.
Hogedrukslang
  • Met Quick Connect-aansluitingen voor snel aanbrengen.
Hogedrukpistool
  • Voor ergonomisch werken.
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 40
Max. druk (bar) 120
Lengte (m) 4
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 551 x 190 x 188
Accessoires
Reserveonderdelen HK 4 Hogedrukslangset 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.