Onder de struiken is het bemost, onkruid ontspruit en ongecontroleerde groei gedijt onder de struiken. Nu is het tijd om de zaken weer op orde te brengen. Veeleisend werk als dit kan het beste worden gedaan met de hoogwaardige trimmers met dubbel mes in een duo-pack, die geschikt zijn voor gebruik in de accu-aangedreven 18 V en 36 V Kärcher grastrimmers.