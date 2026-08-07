Set van 2 messen voor grastrimmer
Is er ongecontroleerde groei ongebreideld in je tuin op moeilijk bereikbare plaatsen? Niet na gebruik van de trimmer met dubbel mes, compatibel met alle 18 V en 36 V Kärcher accu-aangedreven grastrimmers.
Onder de struiken is het bemost, onkruid ontspruit en ongecontroleerde groei gedijt onder de struiken. Nu is het tijd om de zaken weer op orde te brengen. Veeleisend werk als dit kan het beste worden gedaan met de hoogwaardige trimmers met dubbel mes in een duo-pack, die geschikt zijn voor gebruik in de accu-aangedreven 18 V en 36 V Kärcher grastrimmers.
Kenmerken en voordelen
Wijdverbreid gebruik
- Een nog sterkere ongecontroleerde groei wordt verminderd met de robuuste trimmers.
Trimmer met dubbel mes
- Effectief snijresultaat dankzij trimmer met dubbel mes.
- Met zijn scherpe messen worden de contouren duidelijk afgesneden en worden de randen nauwkeurig afgesneden.
Zonder gereedschap wisselen van snijblad
- Schakel met een paar handbewegingen over op een nieuw snijblad.
Praktisch duopack
- Levering inclusief trimmer met 2 dubbele messen van robuust kunststof.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Ideaal voor gebruik in de 18 V en 36 V accu-aangedreven trimmers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal bladen
|2
|Snijbreedte (cm)
|23
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|115 x 75 x 36
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Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden