Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h

Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.

Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 700 - 1000
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1