Inno foam kit set met reinigingsmiddeleninjector - het innovatieve hogedruk schuimsysteem voor gebruik met mobiele en stationaire koud- en warmwater hogedrukreinigers voor reiniging of desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor de reiniging. De hogedruk reinigingsmiddeleninjector zorgt voor een precieze dosering (0-5%). De sproeierset moet apart besteld worden.