Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector
Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.
Inno foam kit set met reinigingsmiddeleninjector - het innovatieve hogedruk schuimsysteem voor gebruik met mobiele en stationaire koud- en warmwater hogedrukreinigers voor reiniging of desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor de reiniging. De hogedruk reinigingsmiddeleninjector zorgt voor een precieze dosering (0-5%). De sproeierset moet apart besteld worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,2
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.