Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat
Beschermt de dompelpomp en verhoogt de functionele betrouwbaarheid: het robuuste en eenvoudig te monteren voorfilter voor de dompelpompen SP 9.000 tot SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.
Het robuuste voorfilter kan optioneel aan de dompelpomp worden bevestigd. Het gebruik van het voorfilter is met name aan te raden bij gebruik van de pomp in sterk vervuild water zoals in bouwputten of bij overstromingen. Het filter kan worden gebruikt om te voorkomen dat grote vuildeeltjes in de pomp komen. Dit beschermt de pompventilator en voorkomt dat de pomp verstopt raakt met takken of vuildeeltjes - en verhoogt zo de functionele betrouwbaarheid. Het pompvoorfilter is geschikt voor de SP 9.000 t/m SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 t/m SP 5 Flat/Dirt dompelpompen en heeft een maaswijdte van ca. 5 millimeter.
Kenmerken en voordelen
Robuuste voorfilter
- Beschermt de rotor van de pomp tegen blokkeringen ten gevolge van takken of vuilpartikels en verhoogt een betrouwbare werking.
Clicksysteem
- Eenvoudig en snel aan te sluiten aan de dompelpomp.
maasbreedte van 5 mm
- De doorstroming is niet verminderd, maar de betrouwbare werking is verhoogd.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaswijdte (mm)
|5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|177 x 179 x 53
Compatibele apparaten
Actuele producten
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Toepassingen
- Filteren van vuil in water