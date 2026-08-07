Het robuuste voorfilter kan optioneel aan de dompelpomp worden bevestigd. Het gebruik van het voorfilter is met name aan te raden bij gebruik van de pomp in sterk vervuild water zoals in bouwputten of bij overstromingen. Het filter kan worden gebruikt om te voorkomen dat grote vuildeeltjes in de pomp komen. Dit beschermt de pompventilator en voorkomt dat de pomp verstopt raakt met takken of vuildeeltjes - en verhoogt zo de functionele betrouwbaarheid. Het pompvoorfilter is geschikt voor de SP 9.000 t/m SP 16.000 Flat/Dirt en SP 1 t/m SP 5 Flat/Dirt dompelpompen en heeft een maaswijdte van ca. 5 millimeter.