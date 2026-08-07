Vuilfrees, Klein, 040
Met roterende puntstraal voor betere vuilverwijdering: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 040 realiseert een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.
Minimaal intern prestatieverlies en maximale straalkwaliteit kenmerken de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 040) – en maken een tot 50 procent grotere reinigings- en oppervlakteprestatie mogelijk dan zijn voorganger. Dankzij de roterende puntstraal realiseert de vuilfrees bij een werkdruk van max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van tot 60°C een reinigingskracht die tien keer zo groot is als die van traditionele hogedrukreinigers. Daarnaast onderscheidt de vuilfrees zich met een keramische sproeier en keramische lagerring voor optimale levensduur.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
- Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
- Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
- Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
- Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Mondstukgrootte ( )
|40
|Grootte
|Klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|90 x 57 x 57