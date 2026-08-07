Minimaal intern prestatieverlies en maximale straalkwaliteit kenmerken de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 040) – en maken een tot 50 procent grotere reinigings- en oppervlakteprestatie mogelijk dan zijn voorganger. Dankzij de roterende puntstraal realiseert de vuilfrees bij een werkdruk van max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van tot 60°C een reinigingskracht die tien keer zo groot is als die van traditionele hogedrukreinigers. Daarnaast onderscheidt de vuilfrees zich met een keramische sproeier en keramische lagerring voor optimale levensduur.