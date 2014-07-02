Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2

Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.

0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Materiaal Roestvrij staal (RVS)
Lengte (mm) 505
Kleur Zilver
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 505 x 37 x 37
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