Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2
Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.
0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Materiaal
|Roestvrij staal (RVS)
|Lengte (mm)
|505
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|505 x 37 x 37