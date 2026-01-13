Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de kraanaansluiting voor kranen binnenshuis voor het aansluiten van een tuinslang in huis. De kraanaansluiting voor kranen binnenshuis is universeel geschikt voor alle gangbare tuinslangen en maakt indruk met de robuuste kwaliteit en het ergonomische design voor veel gebruiksgemak. De robuuste binnendraad van messing met draadbeschermer is eenvoudig te bevestigen. De kraanaansluiting is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.