Aansluiting voor binnen sanitair
Kraanaanlsuiting voor het aansluiten van een slang op een binnenkraan met binnendraad. Robuuste messing draad.
Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de kraanaansluiting voor kranen binnenshuis voor het aansluiten van een tuinslang in huis. De kraanaansluiting voor kranen binnenshuis is universeel geschikt voor alle gangbare tuinslangen en maakt indruk met de robuuste kwaliteit en het ergonomische design voor veel gebruiksgemak. De robuuste binnendraad van messing met draadbeschermer is eenvoudig te bevestigen. De kraanaansluiting is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Aansluiting met messing binnendraad
- Gegarandeerde stevigheid
Draadbescherming
- Voor een eenvoudige aansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|54 x 34 x 34
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.