Warmwater generator HWE 13/21-42kW
De Kärcher boiler is een elektrische warmwatergenerator met een krachtig verwarmingsvermogen van 42 kW, die flexibel aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger kan worden geïnstalleerd.
De Kärcher boiler is een krachtige elektrische hogedruk-warmwatergenerator die water direct onder hoge druk verwarmt en zo een constante temperatuur garandeert. Hij is ideaal voor stationaire hogedrukreinigers met een waterstroom tot 1300 l/u en een druk tot 210 bar, maar kan ook worden gebruikt voor mobiele machines. De installatie aan de hogedrukzijde van de hogedrukmachine is snel en eenvoudig. De boiler heeft een verwarmingsvermogen van 42 kW en verbruikt alleen elektriciteit als er warm water nodig is. Dit maakt hem bijzonder milieuvriendelijk, omdat er, in tegenstelling tot olie- of gasbranders, geen uitlaatgassen worden geproduceerd. Bovendien is er geen open vuur, waardoor hij ideaal is voor gebruik op plaatsen waar branders niet zijn toegestaan. Bij een waterstroom van 13 l/min (800 l/u) wordt de watertemperatuur met 45 °C verhoogd. De maximaal haalbare temperatuur is 95 °C bij een waterinlaattemperatuur van 50 °C. Het apparaat is eenvoudig te bedienen en bijzonder robuust, omdat zowel het frame en de afdekking als de elektrische verwarmingsspiraal van roestvrij staal zijn gemaakt.
Kenmerken en voordelen
Hoog elektrisch verwarmingsvermogen van 42 kWWarm water is binnen enkele seconden beschikbaar. De constante werktemperatuur is 60 °C bij een waterstroom van 800 l/u en een inlaattemperatuur van 15 °C. Maximale watertemperatuur van 95 °C.
Hoge flexibiliteitGeschikt voor stationaire en mobiele hogedrukreinigers met een debiet tot 1300 l/u en een druk van 210 bar. De elektrische boiler wordt aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger geïnstalleerd en verwarmt alleen wanneer er warm water nodig is. De boiler kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijkDe boiler werkt uitsluitend elektrisch en gebruikt geen conventionele energiebronnen zoals diesel of gas. Het water wordt elektrisch in de machine verwarmd, waardoor er, in tegenstelling tot olie- of gasbranders, geen uitlaatgassen ontstaan. Geen open vuur, waardoor het geschikt is voor gebruik overal waar het moeilijk of verboden is om rookgassen van een brander af te voeren.
Maximale energie-efficiëntie
- Hoge energie-efficiëntie, omdat er – in tegenstelling tot lagedrukketels – geen warm water hoeft te worden opgeslagen.
- Het wordt alleen verwarmd wanneer er warm water nodig is.
- Eenvoudige plug-and-play installatie en eenvoudige bediening.
Maximale veiligheid en eenvoudige bediening
- Inclusief flowswitch ter bescherming tegen drooglopen.
- Met veiligheidsthermostaat ter voorkoming van dampvorming.
- De gewenste watertemperatuur kan worden ingesteld met een temperatuurregelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400 - 400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 1300
|werk druk (bar)
|max. 210
|Vermogen (A)
|61
|Verwarmingsvermogen (kW)
|42
|Waterinlaat
|3/8″
|Bescherming (A)
|63
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 70
|Werktemperatuur (°C)
|max. 95
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|33,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|36,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|630 x 500 x 160
Uitvoering
- Droogloopbeveiliging
- Temperatuurinstelling
- Veiligheidsthermostaat
- frame en deksel: Roestvrij staal (RVS)
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Elektrische warmwatergenerator voor een uitlaatgassenvrije werking binnenshuis
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Openbare binnenruimtes waar warm water nodig is
- Ideaal voor reinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- industrie
- landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HWE 13/21-42kW
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.