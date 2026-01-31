Saci filtranti din fleece pentru WD 2/3

Caracteristici si beneficii
Material fleece cu trei straturi
  • Pentru putere mare de aspirare și filtrare ridicată a prafului în timpul utilizării.
  • Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 4
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 200 x 12
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
  • Murdărie umedă