Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 2.5l

Univerzalni koncentrat za čišćenje pod visokim pritiskom za uklanjanje upornih uljanih, masnih i mineralnih zaprljanja. Zbog svoje eco!efficiency formulacije, posebno je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo.

Univerzalno, visokokoncentrovano bazno aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro RM 81 eco!efficiency je glavna atrakcija među našim čistačima, jer je u kompaniji Kärcher posebno razvijen za upotrebu s visokopritisnim čistačima u eco!efficiency režimu (mada se može koristiti i sa svim drugim HP čistačima). Ovaj moćni koncentrat za kompresorske čistače dostiže svoj puni potencijal na samo 60 °C. Može se koristiti i u veoma malim veličinama (od 0,2%), ekološki je prihvatljiv i nežan prema materijalima – uključujući i farbane površine. Visoko koncentrovana, lako raščlanjiva formula bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti, proteina, šećera i minerala i idealna je za bezbrojne primene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportu. Čišćenje površina, transportnih traka, rezervoara, buradi i hladnjača u komercijalnim kuhinjama, mesarama i klanicama jednako je efikasno kao i čišćenje poljoprivrednih mašina i drugih vozila, motora, delova i poklopaca. Može se koristiti na temperaturi od 150 °C u fazi pare.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 12,3
Težina sa ambalažom (kg) 3
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje patosa i površina