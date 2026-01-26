Svojom posebnom formulom, rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency namenjen je za upotrebu u kompresorskim čistačima koji imaju eco!efficiency režim, gde popravljaju učinak čišćenja kada je temperatura vode od 60 °C nedovoljna. Njegovo dejstvo je moćno u svim temperaturnim opsezima, a može se koristiti i u fazi pare kada je temperatura čak 150 °C. Lako raščlanjiva formula visoke koncentracije i bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti i minerala, dok je istovremeno posebno ekonomična, priuštiva i ekološka. Osim što je kao moćno sredstvo za dubinsko čišćenje pogodan za pranje mašina i delova u radionicama ili poljoprivrednim gazdinstvima, oduševljava i u drugim područjima, na primer za čišćenje nečistoća sa fasada koje su nastale od zagađenja, ptica i insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u prehrambenoj industriji.