Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 10l

Visokokoncentrovano sredstvo za čišćenje pod visokim pritiskom s posebnom eco!efficiency formulom. Efikasno uklanja upornu nečistoću, poput ulja, masti, tragova katrana i dima.

Svojom posebnom formulom, rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency namenjen je za upotrebu u kompresorskim čistačima koji imaju eco!efficiency režim, gde popravljaju učinak čišćenja kada je temperatura vode od 60 °C nedovoljna. Njegovo dejstvo je moćno u svim temperaturnim opsezima, a može se koristiti i u fazi pare kada je temperatura čak 150 °C. Lako raščlanjiva formula visoke koncentracije i bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti i minerala, dok je istovremeno posebno ekonomična, priuštiva i ekološka. Osim što je kao moćno sredstvo za dubinsko čišćenje pogodan za pranje mašina i delova u radionicama ili poljoprivrednim gazdinstvima, oduševljava i u drugim područjima, na primer za čišćenje nečistoća sa fasada koje su nastale od zagađenja, ptica i insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u prehrambenoj industriji.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13,5
Težina sa ambalažom (kg) 12
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Čišćenje staje
  • Čišćenje buradi
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Cisterne za prehrambenu industriju
  • Čišćenje fasada
Pribor