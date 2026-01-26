Zahvaljujući sredstvu za zaštitu mašine PressurePro RM 110, koje se može koristiti sa srednje tvrdom do tvrdom vodom, kompresorski čistači na vruću vodu i njihove najznačajnije komponente, kao i vodovodne cevi, pouzdano su zaštićeni od naslaga kamenca. Kao rezultat, obezbeđen je protok vode kroz grejače, a performanse jedinice ostaju konstantne, dok korisnik može uštedeti energiju i značajno smanjiti troškove održavanja zbog mera dekalcifikacije koje bi istovremeno bile neophodne. Sredstvo za zaštitu mašina PressurePro RM 110 usaglašeno je sa HACCP konceptom i zato pogodno za upotrebu u kompanijama za obradu hrane.