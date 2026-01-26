Sredstvo za zaštitu mašina PressurePro RM 110, 10l
Za zaštitu sistema grejača od kamenca (do 150 °C) kompresorskih čistača na vruću vodu. Idealno za upotrebu sa srednje tvrdom do tvrdom vodom.
Zahvaljujući sredstvu za zaštitu mašine PressurePro RM 110, koje se može koristiti sa srednje tvrdom do tvrdom vodom, kompresorski čistači na vruću vodu i njihove najznačajnije komponente, kao i vodovodne cevi, pouzdano su zaštićeni od naslaga kamenca. Kao rezultat, obezbeđen je protok vode kroz grejače, a performanse jedinice ostaju konstantne, dok korisnik može uštedeti energiju i značajno smanjiti troškove održavanja zbog mera dekalcifikacije koje bi istovremeno bile neophodne. Sredstvo za zaštitu mašina PressurePro RM 110 usaglašeno je sa HACCP konceptom i zato pogodno za upotrebu u kompanijama za obradu hrane.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|9
|Težina (kg)
|10,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|11
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Pranje vozila / motora
- Odmašćivanje, fosfatiranje
- Odmašćivanje površina
- Održavanje uređaja, zaštita od kamenca