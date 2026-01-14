Bộ ống dây cấp nước 10m
Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (½"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.
Bộ ống dây cấp nước 10m có thể được sử dụng không chỉ làm ống cấp nước cho máy phun rửa áp lực cao mà còn dùng để tưới vườn. Bộ ống này có thể kết nối nhanh chóng và bao gồm ống nước PrimoFlex® dài 10 m (½") không chứa phthalate, một khớp nối, một khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ dụng cho các vòi không có ren. Đầu chuyển ren cho phép sử dụng đầu nối vòi với các vòi có đường kính ngoài từ 15 đến 20 mm. Mọi thứ đều có thể lắp đặt thủ công mà không cần sử dụng công cụ.
Tính năng và ưu điểm
Bộ dây cấp nước
- Phù hợp cho việc tưới vườn hoặc dẫn nước cho máy phun rửa áp lực cao.
Dây ống nước PrimoFlex® dài 10m
- Linh hoạt và kháng áp lực, dệt gia cố chắc chắn.
Khớp nối ống nước
- Kết nối tiện lợi cho vòi nước 15mm và 20 mm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|10
|Kích thước cổ ren
|G1/2
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|1,185
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,345
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|270 x 270 x 80
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác