Bộ ống dây cấp nước 10m có thể được sử dụng không chỉ làm ống cấp nước cho máy phun rửa áp lực cao mà còn dùng để tưới vườn. Bộ ống này có thể kết nối nhanh chóng và bao gồm ống nước PrimoFlex® dài 10 m (½") không chứa phthalate, một khớp nối, một khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ dụng cho các vòi không có ren. Đầu chuyển ren cho phép sử dụng đầu nối vòi với các vòi có đường kính ngoài từ 15 đến 20 mm. Mọi thứ đều có thể lắp đặt thủ công mà không cần sử dụng công cụ.