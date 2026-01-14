Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m
Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m, rất lý tưởng để tưới các khu vườn từ nhỏ đến lớn. Dây có ba lớp với lớp gia cố dệt chịu áp lực, không chứa phthalates (< 0,1 %), cadmium, bari và chì – nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe. Lớp ngoài chống tia cực tím bền bỉ với thời tiết giúp bảo vệ vật liệu và lớp giữa trong suốt ngăn tảo tích tụ bên trong ống dây. Chịu áp lực tốt đến 24 bar. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C.
Tính năng và ưu điểm
Bảo hành theo chính sách Karcher Vietnam
3 lớp
Chịu áp lực lên đến 24 bar
Dễ sử dụng
Chịu nhiệt độ cao từ 0 đến +40 °C
Không chứa cadmium, bari và chì
Lớp giữa không thấm nước giúp ngăn chặn rêu mốc
Phthalate-free (< 0.1 %) quality garden hose
Chống tia UV
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|3/4″
|Chiều dài ống nước (m)
|25
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|5,39
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,435
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 380 x 155
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác