Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m
Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m của Kärcher không phải là loại ống dây tưới vườn thông thường. Được làm từ vật liệu dệt sáng tạo với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium, nó mang lại độ bền, tính linh hoạt và khả năng chống gấp khúc tối đa. Ống dây đảm bảo dòng nước liên tục khi tưới các bề mặt và khu vườn có quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, lớp ngoài chống tia cực tím và lớp ở giữa ngăn rong rêu tích tụ bên trong ống. Ống dây Performance Premium, dài 20 mét, cũng đạt điểm cao về sức khỏe và độ bền vững nhờ không chứa phthalate (<0,1%), cadmium, bari và chì. Các tính năng hiệu suất khác bao gồm áp suất chịu được tối đa là 45 bar và khả năng chịu nhiệt ấn tượng từ -20 đến +60 ° C.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ chống xoắn cao cấp Kärcher
- Linh hoạt và chống gấp khúc - cho dòng nước tối ưu mà không hình thành mạch vòng.
20 mét
- Dùng để tưới các khu vườn có diện tích vừa và nhỏ và các không gian khác.
Vật liệu dệt chất lượng mang đến cho ống mềm thành siêu bền, có khả năng chịu áp lực lên đến 45 bar
- Đảm bảo bền bỉ
Dễ sử dụng
- Dễ sử dụng
Chịu nhiệt độ cao từ -20 đến +60 ° C
- Ống chất lượng.
Lớp giữa không thấm nước giúp ngăn chặn rêu mốc
- Để có tuổi thọ dài hơn.
Vòi vườn chất lượng không chứa phthalate (<0,1%), cadmium, bari và chì
- Không gây rủi ro cho sức khoẻ hoặc môi trường.
Lớp ngoài chống tia UV
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
Thiết kế bền bỉ
- Được xây dựng để tồn tại lâu dài và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″
|Chiều dài ống nước (m)
|20
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,826
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|280 x 280 x 120
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn