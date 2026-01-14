Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m của Kärcher không phải là loại ống dây tưới vườn thông thường. Được làm từ vật liệu dệt sáng tạo với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium, nó mang lại độ bền, tính linh hoạt và khả năng chống gấp khúc tối đa. Ống dây đảm bảo dòng nước liên tục khi tưới các bề mặt và khu vườn có quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, lớp ngoài chống tia cực tím và lớp ở giữa ngăn rong rêu tích tụ bên trong ống. Ống dây Performance Premium, dài 20 mét, cũng đạt điểm cao về sức khỏe và độ bền vững nhờ không chứa phthalate (<0,1%), cadmium, bari và chì. Các tính năng hiệu suất khác bao gồm áp suất chịu được tối đa là 45 bar và khả năng chịu nhiệt ấn tượng từ -20 đến +60 ° C.